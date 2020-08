Passasjer siktet for drapsforsøk etter trafikkulykke på E18

En 32 år gammel mann fra Lillestrøm er siktet for drapsforsøk på sjåføren i bilen han satt i, under en ulykke på Langangbroa på E18 i Porsgrunn mandag kveld.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

Video fra dashbordkameraer i to kjøretøyer og opplysninger fra vitner på stedet gjør at politiet mener det skjellig grunn til å mistenke mannen, som var passasjer i bilen, for drapsforsøk, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med nærmere detaljer rundt hendelsesforløpet, sier seksjonsleder for etterforskning ved Grenland politistasjon Annie Sandersen.

Føreren av bilen er innlagt på sykehus. Tilstand skal være stabil, men han kan foreløpig ikke avhøres.