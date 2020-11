Frp og regjeringen i gang med tøffe budsjettrunder

Null kvoteflyktninger, nesten tolv milliarder i bistandskutt og avgiftskutt på øl og vin. Det var Frps utgangspunkt da budsjettforhandlingene startet mandag.

fullscreen next Regjeringspartienes tre forhandlere ankommer første forhandlingsmøte med Fremskrittspartiet om neste års statsbudsjett: Fra v.: Tore Storehaug (KrF), Ola Elvestuen (V) og Mudassar Kapur (H). 1 av 4 Terje Bendiksby / NTB

– Det er åpenbart at her er det avstand, konstaterte KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug til NTB på vei inn til budsjettforhandlinger mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene på Stortinget mandag ettermiddag.

«Avstand» er ikke å ta for hardt i. Da Frp tidligere samme dag la fram sitt alternative budsjett, vred de kniven der det smerter mest for KrF: Å skrote målet om at 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) skal gå til bistand, kutte i antall kvoteflyktninger fra 3.000 til null og redusere alkoholavgiftene.

Grønne kutt

Storhaug mener likevel at det skal gå an å komme til enighet. Han peker på at regjeringens budsjett er basert på Granavolden-enigheten som også Frp var med på før de gikk ut av regjering i januar.

– Vi har levert sju statsbudsjetter som leverer på prosentmål i bistand, sier han, og påpeker at de fire partiene også har blitt enig om en politikk om å ta mot færre asylsøkere, men flere gjennom FNs kvotesystem.

Også Venstre fikk seg en kilevink da Frp la fram sitt budsjettalternativ tidligere mandag. Blant annet vil Frp kutte bilavgiftene med over tre milliarder kroner og fjerne flere grønne avgifter. Frp vil også kutte i regjeringens viktigste grønne satsing – prosjektet for CO2-fangst og -lagring, som neste år er tilgodesett med 2 milliarder.

Venstres finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen er likevel optimistisk.

– Vi har forhandlet nå i sju år og har klart å kutte klimagassutslippene i seks av de årene, så jeg har tro på at vi klarer til å komme til enighet også i år, sier han til NTB.

Svenske avgifter

Det er første gang Frp forhandler et statsbudsjett på utsiden av Solberg-regjeringen, bortsett fra forhandlingene om revidert budsjett i vår.

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug sier partiet forventer betydelig gjennomslag for sine saker.

– Det som er viktig, er å få ned avgiftsnivået og sikre arbeidsplasser og slutte å sende så mye penger til Sverige, sier hun til NTB på vei inn.

Frp krever å få alkoholavgiftene og andre grenseutsatte varer ned på svensk nivå.

Stans i underreguleringene av pensjonene og kutt i bompenger blir andre viktige krav, i tillegg til langt mindre til bistand og kvoteflyktninger. Frp foreslår å kutte nesten 12 milliarder kroner i bistand.

– Det blir noen tøffe dragkamper, fastslår Listhaug.

Venter på nye krisepakker

Etter en snau times oppstartsmøte kom partene ut igjen, med planer om å møtes igjen tidlig dagen etter.

– Det kommer til å bli mange møter framover, fastslår Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur.

Han sier partiene er beredt på å forhandle både dag og natt fremover. Han lar seg ikke skremme av den betydelig avstanden mellom partiene.

– Våre fire partier har blitt enig hvert år siden 2013, og jeg er optimistisk, sier han.

Forhandlerne venter nå på regjeringens pakke med nye økonomiske koronatiltak som legges fram tirsdag klokken 12. Frp har krevd at forhandlingene om krisepakkene og forhandlingene om budsjettet skal foregå i to separate spor.

– Det blir spennende å se hva regjeringen kommer i morgen, men det ser ut som det blir mer enn det som lå i kortene, og det forventer vi ettersom landet har blitt stengt ned. Men nå har regjeringen fått vårt alternativ, sier Listhaug.