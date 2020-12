Konkurransetilsynet varsler 21 milliarder kroner i gebyr til dagligvarekjedene for prissamarbeid

Konkurransetilsynet varsler til sammen 21 milliarder kroner i gebyrer til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 for prissamarbeid.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Konkurransetilsynet mener kjedene har samarbeidet på en måte som kan ha ført til høyere dagligvarepriser, skriver tilsynet i en pressemelding tirsdag.

Kjedene har vært enige om å gi prisjegere tilgang til hverandres butikker for å hente inn omfattende prisinformasjon, og har også aktivt fulgt opp denne enigheten. Samarbeidet har pågått siden 2011.

Kan ha ført til høyere priser

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at kjedene har brukt informasjonen fra prisjegerne til å koordinere prisingen, og at dette kan ha ført til høyere dagligvarepriser for forbrukerne.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen koordinering, og har derfor varslet at vi vurderer å ilegge overtredelsesgebyr, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Han legger til at kjedene har gitt uttrykk for at de har benyttet informasjonen til å konkurrere hardt.

– Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er imidlertid at dagligvarekjedene har brukt prisinformasjonen til å begrense konkurransen. De har i en rekke tilfeller brukt informasjonen på en slik måte at det kan ha løftet prisene, sier han.

Våren 2018 foretok Konkurransetilsynet en uanmeldt kontroll hos Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, og tok omfattende beslag i interne dokumenter hos kjedene.

– Vår etterforskning viser at praksisen med skanning av priser i hverandres butikker kan ha ført til at kjedene sammen har presset prisene oppover.

Avsluttet praksisen

I november varslet Norgesgruppen at de ville utestenge konkurrentenes prisjegere. Selskapet skrev at de var kjent med at Konkurransetilsynet mener kjedenes gjensidige adgang til hverandres lokaler gjennom prisjegerne, kan være problematisk, og at de siden i mars skal ha forsøkt å opprette dialog med Konkurransetilsynet om ordningen, uten å høre noe tilbake.

Tilsynet varsler nå at Norgesgruppen ilegges et gebyr på 8,8 milliarder kroner, Coop Norge ilegges et gebyr på 4,8 milliarder kroner og Rema 1000 ilegges et gebyr på 7,4 milliarder kroner. Selskapene har frist til 15. april 2021 for å inngi sine merknader til varselet.

