Reistad om Esbjerg-overgangen: – Et vanskelig valg

Henny Ella Reistad erkjenner at det ikke var enkelt å avgjøre neste steg i håndballkarrieren. Hun har skrevet under en toårskontrakt med danske Esbjerg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

forrige





fullskjerm neste Henny Ella Reistad (tv) blir lagvenninne med Esbjergs Sanna Charlotte Solberg-Isaksen neste sesong. 1 av 2 Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Etter tre sesonger i Vipers Kristiansand blir Reistad utenlandsproff. Hun bekrefter overfor NTB at avtalen med Esbjerg varer til sommeren 2023.

Det gjør hun under et døgn etter at 21-åringen scoret fire mål mot nettopp Esbjerg i Champions League. Vipers-kampen endte 28-28.

– Det var et vanskelig valg, men grunnen er i hovedsak å få en ny type utfordring hvor alt blir nytt. Jeg tror det blir bra for min videre utvikling, sier Reistad til NTB.

– Vipers opp mot Esbjerg gir ikke så store forskjeller. Jeg må bare si at det var et vanskelig valg, legger hun til.

Reistad har vært en svært ettertraktet spiller den siste tiden. I desember var hun med på Norges gullag i EM, og hun får trolig en sentral rolle hvis det blir norsk OL-spill i Tokyo til sommeren.

Etter det NTB kjenner til skal Györ ha følt seg sikker på at Reistad ville velge dem den dagen hun forlot Norge. Denne gangen måtte ungarerne tåle å få nei. Györ er verdens mest suksessrike kvinneklubb.

Reistad spiller kamp onsdag i mesterligaen mot russiske Rostov Don. Hun kan med maksimal flyt være med i Champions League-sluttspillet i Budapest for Vipers i slutten av mai.