Moren til Mantas (27) var ute og luftet hunden da skredet gikk. Siden har ingen i familien sett henne.

Mens Rasa Lasinskiene snakket med ektemannen i telefonen, ble samtalen brutt. Nå er hun en av de elleve som er savnet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mantas Gulbinas (27) og det syv måneder gamle barnet hans. Mantas følger med på nyhetene i håp om at moren skal bli funnet i live. Foto: Bård Bøe/Bergens Tidende

Mantas Gulbinas (27) lå og sov hjemme på Nannestad da han ble vekket av kona. Hun fortalte at det hadde gått et stort skred ved barndomshjemmet hans på Gjerdrum, halvannen mil lenger sør.

– Det var uvirkelig. Men vi visste ikke hvor alvorlig det faktisk var før senere, sier 27-åringen.

Bergens Tidende treffer ham, søsteren og faren i Mantas’ bolig på Nannestad onsdag kveld. De har nettopp hentet faren, Ramunas Lasinskas, på Olavsgaard hotell på Skjetten.

Det var dit han ble evakuert etter skredet.

Moren, Rasa Lasinskiene, er fremdeles savnet.

Ramunas Lasinskas (til h.), Auguste Lasinskaite (21) og Mantas Gulbinas (27) følger alle nyhetssendinger i håp om nytt om konen og moren sin. Foto: Bård Bøe/Bergens Tidende

Skulle gå tur med hunden

Ramunas Lasinskas forteller at han og kona vanligvis står opp like før klokken fire hver dag for å dra til jobb. Det gjorde de også onsdag morgen.

Grytidlig gikk Rasa Lasinskiene ut gjennom ytterdøren til huset i Byvegen, på toppen ved rundkjøringen i tettstedet Ask.

Med seg hadde hun familiehunden, som hun skulle lufte før jobb.

Ektemannen begynte å måke innkjørselen til huset for å få vekk snøen som hadde falt i løpet av natten.

Mens han måket, ringte Rasa for å gi beskjed om at hun var på vei tilbake og straks var hjemme.

Så ble samtalen brutt.

Det neste som skjer er nesten uvirkelig for Ramunas. Bakken rundt ham kollapser. Huset ved siden av ble tatt av raset, forteller Mantas.

Han begynte å skrike etter kona, men ingen svarte.

– Håper fremdeles

En huseier sprang rundt og banket på vinduer og forsøkte å vekke naboer.

Huseieren tok med seg Ramunas i bilen og kjørte til kommunehuset i Ask. Der fikk han meldt konen sin savnet.

De neste timene ringte familien rundt til sykehus i regionen for å lete etter henne, men klokken 21 onsdag kveld har fremdeles ingen hørt noe fra henne.

Onsdag kveld pågår søket over rasstedet på Gjerdrum. Foto: Bård Bøe/Bergens Tidende

– Vi er livredde for at hun ble tatt av raset. Det er vår største frykt, sier Mantas.

Hverken han eller søsteren har gitt opp håpet om å finne moren.

Familien sitter i sofaen på Nannestad og følger med på nyhetene i håp om at tallet på savnede skal bli lavere.

– Det er så skremmende å se på nyhetene. Det eneste vi kan gjøre, er å håpe, sier Auguste Lasinskaite (21).

Mantas Gulbinas (27) og søsteren Auguste Lasinskaite (21) håper fremdeles at moren skal bli funnet etter raset på Gjerdrum. Foto: Bård Bøe/Bergens Tidende

Raset natt til onsdag er det største kvikkleireskredet i nyere historie.

Det 700 meter brede og 300 meter lange skredet tok med seg flere hus, før et stort område rundt Ask sentrum ble evakuert.

Senere ble ytterligere tre hus tatt av skred.

Én person er alvorlig skadet etter skredet, mens ni andre har lettere og moderate skader.

Ramunas Lasinskas ble fraktet til evakueringssenteret Olavsgaarden hotell på Skjetten. Foto: Bård Bøe/Bergens Tidende

Tallet på savnede har gått nedover etter hvert som flere er blitt gjort rede for. Men ved 20-tiden onsdag kveld var fortsatt elleve mennesker savnet.

Ifølge politiet er de ganske sikre på at det befinner seg mennesker i skredområdet.

De vil fortsette søket gjennom natten, og understreker at det fortsatt er håp om å finne overlevende.