Full smittealarm i Beijing etter koronautbrudd på marked

Beijing stenger idrettshaller og konsertlokaler etter at over 100 personer har fått påvist koronasmitte. De fleste tilfellene kan spores til et matmarked.

fullscreen En mann selger grønnsaker på et marked i Beijing. Den kinesiske hovedstaden forbereder seg på at koronaviruset er tilbake etter at det er meldt om over 100 nye smittetilfeller i byen de siste dagene. Det er over en måned siden det sist gang ble registrert lokal smitteoverføring i byen. 1 av 2 Ng Han Guan / AP / NTB scanpix

NTB

Xinfadi-markedet sør i byen ble i helgen stengt, og tusenvis av ansatte og kunder blir nå testet for viruset. Flere bydeler i den kinesiske hovedstaden er isolert og nedstengt som følge av det nye utbruddet. Det er iverksatt testing av over 90.000 mennesker som bor i de utsatte områdene.

Siden 30. mai har 200.000 mennesker besøkt Xinfadi-markedet, som er byens største for ferskvarer, og kinesiske myndigheter forsøker nå å spore opp alle slik at de kan testes. Det er satt opp nesten 200 teststasjoner over hele hovedstaden, og ved flere av dem dannet det seg køer mandag.

8.000 ansatte har allerede blitt testet og sendt i karantene.

Nær 80 testet positivt

Mandag oppga myndighetene at 79 personer med tilknytning til markedet så langt har testet positivt. Senere samme dag opplyste Verdens helseorganisasjon WHO at det er over 100 bekreftede smittetilfeller i det nye utbruddet i Beijing.

Over hele byen blir idrettshaller og kultur- og underholdningslokaler stengt inntil videre.

Xu Ying, som representerer myndighetene i Beijing, sa på en pressekonferanse at desinfiseringen av offentlige steder må trappes opp i hele byen, i likhet med kontroll av folks kroppstemperatur. Samtidig er det innført reiserestriksjoner som innebærer at folk ikke får lov til å reise inn i bydeler der de ikke bor.

Myndighetene har også stengt et annet marked nordvest i byen, Yuquandong, der det er oppdaget smitte som skal være knyttet til Xinfadi-markedet sør i byen.

Genetiske analyser skal ha vist at viruset trolig er importert fra Europa, men man vet ennå ikke om det har spredt seg via mennesker eller som følge av mattransport.

Norsk laks fjernet

Flere supermarkeder hadde mandag fjernet laks fra hyllene etter at det ble funnet koronavirus på et skjærebrett for importert laks, ifølge avisen Global Times. Norsk laks er dermed ikke å finne i butikkhyllene i flere store supermarkedkjeder, melder NRK.

Over hele byen fjerner supermarkeder varer som kommer fra markedene, ikke minst store mengder frukt og grønnsaker. Søndag ble det meldt at mange innbyggere hamstret frukt og grønt.

Utbruddet tas svært alvorlig, og andre steder i Kina blir folk advart mot å reiste til Beijing. De som kommer tilbake fra hovedstaden, må regne med å bli satt i karantene.

En 19 år gammel student sier til AFP at hun begynte på skolen i Beijing for få dager siden, men at hun nå vil reise tilbake til hjembyen i frykt for smitte.

To lokalpolitikere sparket

Utbruddet i Beijing skjer etter at Kina i flere uker tilsynelatende har hatt koronautbruddet under full kontroll, med svært få nye smittetilfeller og kun enkelte dødsfall.

Representanter for lokale myndigheter i bydelen Fentai, der markedet ligger, er nå under etterforskning, og flere har mistet jobben. Det gjelder blant annet distriktets viseborgermester Zhou Yuqing, opplyser det kinesiske nyhetsmediet HK01.

Landet melder om at det nå er 177 personer som er syke av covid-19 i Kina, og at tilstanden er kritisk for to av dem. Det er det høyeste antallet siden begynnelsen av mai.

Ifølge Worldomete r har over 83.000 mennesker i Kina blitt registrert smittet av koronaviruset siden utbruddet i desember i fjor. 4.634 koronasmittede er meldt døde.