Det opplyser politiet i en pressemelding.

I pressemeldingen opplyser politiet om at den etterlyste kvinnen settes i forbindelse med den første hendelsen der en bil havnet på taket på Rosenhoff.

– Vitner har forklart at det også var en kvinne i bilen som havnet på taket i ulykken ved Rosenhoff kort tid før, som gjerningsmannen antas å ha kjørt. Denne kvinnen skal ha forlatt stedet til fots. Politiet leter fortsatt etter denne navngitte kvinnen. Hun beskrives som lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, i ført sort jakke, ser ruset ut, skriver politiet.

De skriver at de fikk den første meldingen om bilen som havnet på taket klokken 12.30.

– Deretter fikk politiet meldinger om at en mann stakk fra stedet til fots. Mannen skal ha blitt observert med et våpen, og siktet på folk. Mannen tok deretter kontroll over en ambulanse på stedet, og kjørte av gårde i ambulansen i høy fart, skriver politiet.