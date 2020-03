WHO bekymret: Mange land gjør ikke nok for å bekjempe virusspredningen

Et stort antall land iverksetter ikke tilstrekkelige tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Mens Kina, etter mange ukers omfattende innsats, ser ut til å vinne den kostbare kampen mot det nye viruset, er kampen bare så vidt startet i andre berørte land i verden.

Det er nå rundt 17 ganger så mange nye smittetilfeller utenfor Kina enn i Kina. På verdensbasis har viruset fram til torsdag smittet nesten 97.000 mennesker og tatt livet av mer enn 3.300 personer.

– En lang liste med land utviser ikke det nødvendige nivået av politisk forpliktelse som trengs for å kunne møte trusselen som vi alle står overfor, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus til journalister i Genève torsdag.

– Ingen øvelse

WHO oppfordrer verdens regjeringer til å ta i bruk alle midler for å stanse virusspredningen.

– Dette er ingen øvelse. Dette er ikke tidspunktet for å gi opp. Dette er ikke tiden for unnskyldninger. Tiden er inne for å ta i bruk alle midler, sa Ghebreyesus.

– Land har planlagt for scenarioer som dette i flere tiår. Nå er tiden inne for å iverksette disse planene, sa han.

Omfattende konsekvenser

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av virusepidemien, med over 3.800 smittetilfeller og 148 døde så langt. Der holdes skoler og universiteter stengt de neste ti dagene, og sportsarrangementer må gå for tomme tribuner fram til 3. april.

I Norge ble det besluttet torsdag kveld å la Kollenfesten i Oslo holdes uten publikum.

I Italia bes også folk til å holde seg minst 1 meter unna hverandre, og det er innført restriksjoner på besøk hos eldre familiemedlemmer på pleiehjem. Eldre oppfordres til å ikke gå utendørs med mindre det er helt nødvendig. Det er et tiltak som ikke ser ut til å være vellykket, siden mange italienske barn blir passet av sine besteforeldre nå som skolene er stengt.

Vil ikke ha hjelp

I Iran, der det er registrert 107 dødsfall relatert til koronaviruset, er også skoler og universiteter blitt stengt. Det er også satt ut veisperringer for å begrense trafikken mellom store byer, og iranerne blir bedt om å unngå bruk av papirpenger.

USAs spesialutsending til Iran, Brian Hook, sier at USA har tilbudt humanitær hjelp, men at det iranske regimet har avvist tilbudet. Tilbudet fra USA blir imidlertid stående, opplyser Hook.

I Indias hovedstad New Delhi er den årlige fargefestivalen holi blitt avlyst. Fødselskirken i Betlehem holdes stengt.

Flykonsekvenser

Israel har innført restriksjoner på innreise til landet, og flyselskapene Lufthansa, Austrian Airlines og Swiss kansellerer derfor alle flygninger til landet i tre uker fra søndag.

Flere andre land har også innført strenge restriksjoner på innreise. Japan varsler karantene i to uker for folk som ankommer fra Kina og Sør-Korea.

Reiselivsnæringen kan se fram til et dystert år, ifølge Iaea (International Air Transport Association). Iaea opplyste torsdag at virusutbruddet kan påføre verdens flyselskap et samlet inntektstap på opptil 1.047 milliarder kroner i år.

Torsdag erklærte det britiske flyselskapet Flybe seg konkurs etter omsetningssvikt etter virusutbruddet.

Skjør økonomi

Finansmarkedene går opp og ned i takt med nyhetsbildet og økonomiske tiltak for å demme opp for konsekvenser relatert til virusspredningen.

Analytikere mener at berg-og-dal-banen vil fortsette i samme takt så lenge antall nye smittetilfeller verden rundt fortsetter å øke.

Oljekartellet Opec har på sin side begynt å vurdere om medlemslandenes produksjon skal kuttes for å kontrollere fallende oljepriser.