En intern nettfeil har medført at Mitt Telenor, som er en app kundene kan bruke til selvbetjening, ikke fungerer. Min Bedrift, som er for bedriftskunder, samt nettsiden Telenor.no og kundeservice er også berørt.

Telenor la ut melding om de tekniske problemene på sin Facebook-side allerede fredag morgen.

Klokken 20.00 fredag kveld sier informasjonssjef Magnus Line i Telenor følgende til Aftenposten:

– Vi jobber med feilsøking, men vi kan ikke gi noe tidspunkt på når alt fungerer igjen.

– Er det mange kunder som blir berørt?

– Jeg har ikke noe eksakt tall, men det er klart at det er mange av våre kunder som bruker disse tjenestene.

Må ta kontakt på Facebook

Telenor opplyser om at feilen ikke har noen konsekvenser for bredbånds- og TV-tjenester, eller teletjenester.

På Telenors Facebook-side er det hundrevis av kommentarer på innlegget om tekniske problemer. Flere frustrerte Telenor-kunder klager her over at de har problemer med blant annet bredbånd og TV-signaler.

Telenor har hatt store problemer med å kommunisere med sine kunder, fordi kundeservice er nede.

– Vi anbefaler derfor våre kunder til å ta kontakt på Facebook inntil videre, sier Line.