Trump truer med å angripe over 50 mål i Iran

– Iran har ikke vært annet enn problemer i mange år. La dette være en advarsel om at hvis Iran angriper amerikanere eller amerikanske interesser, har vi valgt ut 52 iranske mål, skrev USAs president på Twitter rett før midnatt natt til søndag.

De 52 målene representerer ifølge Trump de 52 amerikanerne som ble holdt som gisler i Iran fram til 1981 etter den iranske revolusjonen i 1979.

Tidlig søndag morgen tok Trump igjen til Twitter og truet Iran.

– De angrep oss, og vi slo tilbake. Hvis de angriper igjen, som jeg sterkt anbefaler dem å ikke gjøre, vil vi ramme dem hardere enn de noen gang har blitt rammet, skriver Trump.

Militsgruppe med advarsel

Situasjonen i regionen er svært spent etter at USA natt til fredag likviderte Soleimani i et droneangrep ved den internasjonale flyplassen i Bagdad.

Levningene av Soleimani ankom søndag morgen Iran, der det både søndag og mandag vil være begravelsesseremonier. Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, har varslet en «rå gjengjeldelse» for drapet.

Den iranskstøttede militsgruppa Kataib Hizbollah i Irak advarte lørdag kveld irakiske sikkerhetsstyrker om at de bør holde seg unna amerikanske baser i Irak søndag.

To rakettangrep

Tidligere på kvelden slo raketter ned i den strengt bevoktede grønne sonen i Bagdad, der blant annet USAs ambassade ligger.

To raketter av slo samtidig ned i den irakiske militærbasen al-Balad, der amerikanske soldater er utstasjonert. Basen ligger rundt 60 kilometer nord for Bagdad.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepene.

En amerikansk militærtalsmann bekrefter de to rakettangrepene, men opplyser at ingen personer ble drept eller såret.

Britiske marinefartøy på vei

Sent lørdag kveld kom det også melding fra Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace om at de to britiske marinefartøyene HMS Montrose og HMS Defender setter kursen mot Hormuzstredet.

Oppdraget er å eskortere britisk-flaggede skip i det strategisk viktige stredet som forbinder Omanbukta med Persiabukta.

De to marinefartøyene var også mellom juli og november i fjor i området for å eskortere britiske skip etter at Iran tok arrest i et skip under britisk flag.

Norske skip i Persiabukta

Lørdag befant sju norske skip seg i Persiabukta, og Sjøfartsdirektoratet følger den spente situasjonen mellom USA og Iran tett opp mot skipenes sikkerhet, skriver Aftenposten.

– Vi følger situasjonen nøye, og selv om vi ikke har planer om å endre sikringsnivået nå, kan dette endre seg raskt. Vi vil da orientere om dette, sier avdelingsdirektør for operativt tilsyn Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet til avisen.

Beredskapsnivået er sikringsnivå 2, som ble innført i sommer. Dette innebærer en rekke sikkerhetstiltak, blant annet tiltak for å gjøre det vanskeligere å borde skipene og ekstra personell.