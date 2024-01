Det bekrefter klubbleder Kristoffer Knutsen overfor Journalisten.

– Det er utrolig trist. Ikke bare for elleve ansatte, som nå ikke vet hva som skjer med jobbene deres, men også demokratiet i Stavanger. Ytringsfriheten får en kraftig nedskjæring i vår region og en historisk institusjon legges ned, sier Knutsen.

Dermed avsluttes et 125 år gammelt kapittel i Stavangers mediehistorie. Den endelige beslutningen ble fattet på et styremøte hos Rogalands Avis-eier Dagsavisen AS torsdag.

Tett dialog med tillitsvalgte

– Vi skulle selvsagt ha ønsket at Dagsavisen var i en posisjon hvor vi kunne satset videre på Rogalands Avis. Dette er spesielt trist for våre ansatte, men vi er dessverre i en økonomisk situasjon hvor vi ikke har muligheten til å opprettholde satsingen i Stavanger, sier styreleder i Dagsavisen, Per Magne Tveiten.

Ledelsen i Dagsavisen er nå i dialog med tillitsvalgte om videre avklaringer, herunder mulige frivillige ordninger for ansatte i Stavanger.

– Vi har tett dialog med tillitsvalgte. Vårt mål er å kunne ha en god og konstruktiv prosess i en krevende sak, sier Nina Kordahl, som er konstituert administrerende direktør i Dagsavisen.

Modell for publisering

Dagsavisen har i flere år hatt en modell for publisering der avisen utgir flere lokale utgaver som kombinerer innhold produsert sentralt i Oslo og stoff produsert i lokale redaksjoner.

Moss Dagblad og Drammen Fremtiden hadde denne modellen, men begge er avviklet. Da Fredrikstad-avisen Demokraten ble lagt ned i fjor, var Rogalands Avis den eneste som var igjen.

Nå legges også den ned.