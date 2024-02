Navalnyjs advokat til fengselet

Ivan Zjdanov sier klienten hans, Aleksej Navalnyj, «høyst sannsynlig» ble drept. I dag tidlig skal advokaten etter planen til fengselet, sier Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj. Den russiske opposisjonspolitikerens team holdt i går en nettsending der de kommenterte det plutselige dødsfallet. De fleste holder Russland ansvarlige for det, men dødsårsaken er ikke kjent. Ifølge fengselsmyndighetene døde han «etter en spasertur».

Valgkampen starter i Russland

I dag er den formelle startdatoen for presidentvalgkampen i Russland. Ingen tror at Vladimir Putin utfordres i det kommende presidentvalget i Russland. Men over hele landet står folk i kø for å støtte liberale Boris Nadezjdin som presidentkandidat til valget 17. mars.

Støre til sikkerhetskonferansen i München

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar på den årlige sikkerhetskonferansen i München. Med seg har han utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal delta på konferansen, som regnes for å være blant verdens viktigste sikkerhetspolitiske møteplasser. Aldri før i konferansene 60-årige historie har så mange stats- og regjeringssjefer og diplomater vært samlet. En stadig mer urolig og uforutsigbar verdenssituasjon danner et dystert bakteppe for årets konferanse.

Vinterferie-sol – men skredfare

Det er start på vinterferien i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Agder, Møre og Romsdal, Trøndelag og i Sogn og Fjordane, som nå tilhører Vestland fylke. Det var vanskelig føre i går, men i dag skal det bli sol og fint vær mange steder i Sør-Norge. Skredfaren lurer enkelte steder. Særlig i Telemark er det ustabile forhold som kan gi store skred. Det er utstedt farevarsel av grad 3 (oransje) i både Nord-Troms, Lyngen og Telemark.

Stafetter i skiskyting-VM

Lørdag er det stafetter i VM i skiskyting i Nove Mesta i Tsjekkia. Kvinnene er først ut, og på Norges lag går Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Knotten, Ida Lien og Juni Arnekleiv. De norske kvinnene kom ikke på pallen i forrige VM-stafett, etter å ha vunnet de tre foregående. De er i beste fall outsidere i dag. Herrelaget består av Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid, og har en andreplass å forsvare fra i fjor, men sikter nok høyere i år.

Fotballen ruller på balløya

Både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland skal i aksjon i igjen i engelsk eliteserie i fotball lørdag. men det er Kristoffer Ajers Brentford som skal i aksjon først, i tidligkampen hjemme mot Liverpool klokken 13.30. Ødegaard og Arsenal spiller borte mot Burnley og Sander Berge klokken 16, mens Haaland og Oscar Bobbs Manchester City tar imot Chelsea hjemme i senkampen klokken 18.30.