Han etterlater seg kone og en datter på seks måneder, opplyser søsteren til NRK. Søsteren bekrefter også dødsfallet overfor VG.

Josef Hæier, som er representant for Bystyret i Flerkulturelt råd i Arendal, sier til NTB at han hørte om Almokayeds død via søsteren til avdøde

Hæier, som også har palestinsk bakgrunn, sier Almokayed var hjemmehørende i Arendal, og på besøk hos familie i Gaza.

Ubeskrivelig sjokk

– Det er et ubeskrivelig sjokk å få en slik beskjed. En tragedie for familien først og fremst, men også for miljøet her. Vi er mange som familie i Gaza, og vi følger selvsagt konflikten hele tiden, sier Hæier, som beskriver søvnløse netter og maktesløsheten ved å ikke kunne hjelpe sine kjære.

– Mohamed var en svært hyggelig og rolig person. Han var alltid imøtekommende og smilte hele tiden, sier Hæier.

Det palestinske miljøet i Arendal består av mellom 200 og 300 personer.

– Folk prøver å støtte hverandre, skape et fellesskap, dele sorg og omsorg, vise at vi står sammen. Vi har hatt kontakt med kommunen og kriseteam er satt i gang. Så de som trenger det, vil få oppfølging og mulighet for støtte, sier Hæier.

Taushetsplikt

Utenriksdepartementet har ikke bekreftet identiteten.

– Det er ikke mulig for Utenriksdepartementet å verifisere informasjonen så lenge krigen pågår, opplyste pressevakt Mathias Rongved i UD til NTB tidligere søndag.

– Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere saken ytterligere, opplyste han videre.

De fleste av de norske borgerne som har befunnet seg på Gazastripen, er nå hentet ut. Lørdag kveld landet et fly fra Kairo på Gardermoen med rundt 80 om bord.

Fremdeles befinner det seg rundt 60 norske borgere igjen på Gazastripen.