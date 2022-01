– Det er vinter i hele landet de neste dagene. Først kommer snøen i nord, så kommer snøen i sør, før det etter hvert går over i regn langs kysten på Sør- og Vestlandet, oppsummerer vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Årsaken er et lavtrykk som ligger over Finland og gir nordavind over hele landet. Det medfører snøbyger som potensielt kan bli problematiske for innbyggere i Ofoten, Lofoten, Sør-Troms og Vesterålen.

– Her kan det komme opptil 20–40 centimeter snø, og vi har sendt ut gult farevarsel, sier Granerød.

I disse områdene er det også for tiden betydelig snøskredfare, ifølge Yr.

Gode turforhold

Finværet i sør bidrar på sin side til at folk kan nyte den snøen som allerede ligger på bakken.

Granerød sier det blir gode turforhold både med og uten ski fram mot helgen.

– Sola kommer til å skinne så lenge den er oppe, og det blir lengre og lengre dager for hver dag som går, selv om de ikke er så lange ennå, sier Granerød.

Temperaturene blir dog ganske lave, ned mot ti minus på det kaldeste.

– Oppi fjellheimen kan det fort bli ned mot minus 15, om ikke minus 20 i morgen tidlig. Det blir den kaldeste dagen, før temperaturene stiger gradvis gjennom fredagen, sier meteorologen.

Snur på fredag

Fra og med fredag blir det en endring i hele værsituasjonen. Den innebærer at det skyer til og kommer snø sør for Stad og Dovre, mens nordlige deler av landet får oppholdsvær og kanskje til og med glimt av sol.

– Store deler av det østafjellske ser ut til å få snø, opp mot 5–15 centimeter mange steder. Det er bra for dem som liker å gå på ski, men kan by på utfordringer for trafikanter særlig på fredagen, sier Granerød.

I kystnære strøk på Sørlandet og Vestlandet vil snøen gradvis gå over i sludd og regn.

– Årsaken til værendringen er et lavtrykk i Nordsjøen, sier Granerød.

Med snøen og skyene følger temperaturer rundt null grader østafjells, mens det blir kaldere igjen i nord, der det er opphold og mulige glimt av sol.