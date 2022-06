Et stort antall mennesker valgte å samle seg på Rådhusplassen i Oslo mandag kveld, til tross for politiets anbefaling om å ikke ha en markering.

Mandag ettermiddag rådet politiet å utsette alle pride-arrangementer i hele landet på grunn av den uavklarte trusselsituasjonen. Samtidig valgte Oslo Pride å avlyse støttemarkering samme dag etter oppfordring fra politiet.

Likevel strømmet det folk til Rådhusplassen. Videobilder fra både NTB, VG , Dagbladet og TV 2 viste et stort oppmøte.

– Jeg har møte opp fordi det er viktig å vise at vold mot ulike grupper, som det skeive miljøet, ikke stopper kjærligheten. Og at det ikke vil stoppe oss som vil være den vi er og elske den vi vil. Det er viktig å vise at angrep på menneskerettigheter blir møtt med motstand, sa Katrina Marie Skjelvik til NTB.

Mye politi

Skjelvik følte seg ikke redd under markeringen, men litt bekymret. PST-sjef Roger Berg sa tidligere samme dag at de frykter nye angrep etter masseskytingen i Oslo. Samtidig opplyste han at de har bestemte mennesker i kikkerten.

– Vi vet jo ikke helt omfanget av terrorhandlingen, men jeg føler at vi utsetter oss hvert år under pride-markeringer, og vi møter fortsatt mye hat og motstand i verden, fortsatte Skjelvik.

NTBs reporter på stedet kunne fortelle at setningen «Pride er og har alltid vært en kamp», ble sagt til stor jubel. Det var også et stort politioppbud ved rådhuset, og politiet var bevæpnet med pistoler.

– Redd, men viktig å møte opp

Det pågikk også et spontant pride-tog i området.

– Det er for å vise samhold. Det er viktig med synlighet, og vise at vi ikke lar oss tie, sa en av de fremmøte til TV 2.

– Det er veldig ekkelt å være her. Jeg er redd, men det er viktig å møte opp, tilføyde vedkommende.

London Pub var sammen med utestedet Per på hjørnet åsted for skyteepisoden i helgen. Mandag gjenåpnet puben og utenfor var det lang kø av folk som ropte «Vi skal ta London tilbake» og ville inn.

– Hat skal ikke ta dette fra oss

– Hvordan er det å åpne igjen?

– Det er viktig, og det er riktig. Det her er bygd over generasjoner med kjærlighet. Noen minutter med hat skal ikke få ta dette ifra oss, sa bartender Andreas til NTB.

Han var også på jobb under masseskytingen og påpekte at det ikke skal være farlig å komme tilbake.

– Jeg er ikke redd for å stå her. Fysisk har jeg det veldig bra, og vi som jobber her snakker sammen hver dag. Vi føler det er trygt å holde åpent, tilføyde han.