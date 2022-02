President Vladimir Putin har bestemt seg for å invadere Ukraina, hevder USAs president Joe Biden. Et angrep kan komme innen få dager eller neste uke.

Biden holdt en orientering om Ukraina-krisen etter å ha snakket med sine allierte i Nato fredag kveld norsk tid.

– Vi har grunn til å tro at de russiske strykene planlegger å invadere Ukraina i løpet av den neste uken eller dagene. Vi tror at de vil angripe Ukrainas hovedstad Kyiv. En by med 2.8 millioner uskyldige innbyggere, sa Biden.

Han sier at president Vladimir Putin «har tatt beslutningen» om å invadere Ukraina. Han sier at han baserer sitt syn på amerikansk etterretning.

–De allierte forblir samlet til tross for Russlands forsøk på å splitte oss, sa Biden og la til at Russland valget mellom krig og diplomati.