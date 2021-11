1.514 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.514 koronasmittede i Norge. Det er 334 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.145 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 796.

Onsdag var 167 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

Eksplosiv økning i rapporter om vold og trusler i Oslo-skolen

Foto Sara Johannessen Meek / NTB

Fra 2016 til 2019 økte tallet på rapporterte volds- og trusselhendelser i Oslo-skolen fra 1.940 til 4.840 hendelser.

Spytting, kloring, biting, spark, slag og trusler er blitt stadig vanligere, forteller ansatte i skolene i hovedstaden, skriver Dagsavisen.

Størst økning har det vært i de alvorlige og svært alvorlige hendelsene. Samtidig viser det seg at over 90 prosent av den groveste volden skjer i vanlige skoler – ikke i spesialskolene der elever med de tyngste diagnosene går.

Massiv folkelig støtte til blokkering av gamblingsider

Foto Erlend Aas / NTB

Nordmenn flest støtter forslaget om å blokkere nettsider til utenlandske spillselskaper i Norge, skriver Aftenposten.

70 prosent av de spurte i undersøkelse gjort av Sentio Research for Rusfeltets samarbeidsorgan Actis, støtter blokkering av spillselskapenes nettsider. Tiltaket har spesielt stor støtte blant kvinner. Åtte av ti kvinner ønsker blokkering velkommen.

Rapport: Nesten ny global utslippsrekord i 2021

Foto Mark Schiefelbein / AP / NTB

De globale CO2-utslippene i 2021 er tilbake på nivået fra før pandemien. Kinas andel av utslippene øker til nesten en tredel, heter det i en rapport fra forskningssamarbeidet Global Carbon Project.

De mener at utslippene i år kun vil være marginalt lavere enn rekorden fra 2019. I rapporten heter det at utslippene fra gass og kull vil stige mer i år enn de gikk ned i fjor, da pandemien førte til at den globale økonomien gikk på tomgang.

Mer enn 40 land forplikter seg til å fase ut kull

Foto Michael Probst / AP / NTB

Mer enn 40 land forplikter seg til å fase ut kullkraft og ikke bygge eller investere i nye kullkraftverk. Flere store kullavhengige økonomier, som USA, Kina, Australia og India, er ikke med på uttalelsen, som kom sent onsdag kveld fra klimakonferansen i Glasgow.

Landene forplikter seg til å slutte med investering i kull både innenlands og utenlands, i tillegg til å raskt trappe opp produksjonen av fornybar energi. De lover også at kullkraft skal fases ut på 2030-tallet for de store økonomiene, og i løpet av 2040-tallet for mindre økonomier.

ICC åpner etterforskning av mulige menneskerettsbrudd i Venezuela

Foto Ariana Cubillos / AP / NTB

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) skal etterforske om det er blitt begått forbrytelser mot menneskeheten under regimet til president Nicolás Maduro i Venezuela.

Det er blant annet tortur, voldtekter og andre former for grov seksuell vold, men også forfølgelse, som ifølge domstolen utgjør forbrytelser mot menneskeheten. ICC sa i fjor at myndighetene, sikkerhetsstyrkene og støttespillerne har begått slike forbrytelser. Domstolen begynte med innledende undersøkelser i 2018.