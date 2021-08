Israel angriper mål i Libanon etter rakettangrep ved grensa

Ifølge Channel 12 slo en rakett ned på et åpent jorde ved noen boliger i Kiryat Shmona, mens en annen rakett ble skutt ned av Israels luftvern.

Eksplosjoner kunne også høres i Metullah, Kfat Giladi og Tel Hai i tillegg til Kiryat Shmona etter at luftvernsirenene gikk av.

IDF har svart med å avfyre artilleri mot libanesiske mål, ifølge Haaretz.

Israel mener at rakettene ble avfyrt av palestinske grupper i Libanon, ikke Hizbollah som Israel frykter mest. Men det er lite trolig at palestinerne kunne skyte opp raketter uten Hizbollahs tilslutning.

For to uker siden ble også to raketter avfyrt fra Libanon mot Israel. Tidligere hadde syriske medier meldt om et israelsk luftangrep i den nordlige Aleppo-regionen.