Det siste livstegnet fra Horge var 8. desember i fjor. Familien meldte mannen savnet i midten av januar.

– Politiet har nå fått bekreftet identiteten på personen og det er den savnede som er funnet død. De pårørende er varslet. Per nå er det ingenting som tyder på at han er utsatt for noe straffbart, men vedkommende er sendt til obduksjon. Det er for tidlig å si noe om dødsårsak, men vi håper obduksjonen kan hjelpe oss med det, sier politiadvokat Kine Wesseltoft i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Horge ble funnet etter at turgåere varslet politiet om funn av en mobiltelefon hvor id-kort til savnede var i etuiet. En hundepatrulje ble sendt ut og fant den savnede i terrenget et par hundre meter fra der telefonen ble funnet.