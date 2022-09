Parat/Farmasiforbundet og Virke ble fredag morgen enige om overenskomsten for apotekteknikere og medarbeidere.

Dermed ble det unngått at 531 apotekteknikere i Boots og Apotek 1 gikk ut i streik.

– Vi er fornøyde med at vi har kommet til en enighet og avverget streik i apotekbransjen, skriver Mille Haslund Mellbye, konstituert administrerende direktør for i Virke, i en epost til NTB.

Forhandlinger mellom Virke og Parat strandet i juni. Deretter ble saken tatt til Riksmekleren. Meklingsfristen var midnatt natt til fredag, men forhandlingene fortsatte langt utpå morgenkvisten fredag.

Leder for Farmasiforbundet, Bodil Røkke, er også fornøyd med å ha avverget streik og kommet fram til et felles resultat som sikrer god lønnsutvikling for en viktig yrkesgruppe i apotekene.

– Vi er også fornøyd med at det er tilstrekkelig tid til så gode prosesser som mulig for nødvendige omstillinger som vil følge av endringene i overenskomsten mellom Parat/Farmasiforbundet og Virke, sier Røkke.

Det er enighet om at arbeidstiden endres fra 36 til 37,5 timer per uke. Dessuten er man blitt enige om at ulempetillegg skal utbetales og ikke avspaseres, og det er enighet om en ramme på 3,7 prosent lønnsvekst.