– I likhet med de siste månedene dras sesongjusteringen fortsatt opp av den spesielt svake utviklingen høsten 2022. Ser vi på november flere år tilbake, er utviklingen svak tross den lille oppgangen, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

Med nedgangen i november har boligprisene falt i fem av de siste seks månedene. Det kommer blant annet etter at Norges Bank har økt styringsrenta.

Så langt i år har boligprisene steget med 1,3 prosent.

Venter svak utvikling også i desember

Totalt ble det solgt 6.683 boliger i november, noe som er 8,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor.

Så langt i år er det solgt 87.714 boliger i Norge. Det er 0,8 prosent færre enn i samme periode i 2022.

I snitt tok det 49 dager å selge bolig i november, som er åtte dager mer enn gjennomsnittet i oktober.

– Vi venter også en svak utvikling i boligprisene i desember, men det store spørsmålet er hvordan januar 2024 vil bli. Januar er som kjent måneden med størst prisvekst i løpet av et år, sier Lauridsen.

Stavanger og Kristiansand har den sterkeste utviklingen så langt i år med en oppgang på 8 og 7,9 prosent. Svakest utvikling har Bodø med minus 2,3 prosent.

– Robust bruktmarked

Novembertallene viser ifølge sjeføkonom Kari-Due Andresen i Akershus Eiendom at boligmarkedet holder seg vesentlig sterkere enn det Norges Bank hadde lagt til grunn.

– Det er litt pussig i og med at rentene har blitt så høye. Frem til nå har endringene i utlånsforskriften blitt brukt som forklaring, sammen med ekstra sparepenger. Nå mener Norges Bank at disse snart er brukt opp, så da spørs det hva som skjer, sier Due-Andresen til E24.

For sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 er det antallet usolgte boliger, som er høyere enn på mange år, som gir mest grunn til bekymring.

Til tross for at det så langt i år er solgt litt færre boliger enn på samme tid i fjor, har antallet boliger som er lagt ut for salg økt med 0,9 prosent fra samme periode i 2022.

– Det høye antallet usolgte boliger er det som mest viser at rentene biter for folk, sier Knudsen.