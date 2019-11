Innbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte

«Innbyggerundersøkelsen 2019» viser ifølge NRK at antallet som oppgir å ha prøvd å påvirke en avgjørelse på Stortinget – utover å bruke stemmeretten – har økt med 75 prosent fra 2013 til 2019.

I samme periode har tilliten til stortingspolitikerne falt. Respondentene skal svare på hvor stor tillit de har til at politikerne arbeider for innbyggernes beste, på en skala fra null til 100. I 2013 fikk politikerne 56, i 2019 får de 46.

Dette er femte gang undersøkelsen lodder stemningen på hvor stor tillit innbyggerne i Norge har til offentlige tjenester, institusjoner og politikere.

Undersøkelsen er gjort av Kantar TNS på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Undersøkelsen er sendt til 40.000 respondenter som er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret. 7.134 har svart.