Boken til Durek Verrett gis ut i Norge

– Jeg tenker boka kan gi spirituelt påfyll til de som ønsker det, så får folk velge selv hva de vil være med på og ikke, sier forlegger Jan Mesicek i Lille Måne til Dagbladet.

Forlaget opplyser på sine nettsider at boka kommer ut 29. november, og den får på norsk tittelen «Sjamanens reise».

Cappelen Damm stoppet i oktober boka til den selverklærte sjamanen. Ifølge forlagssjef Knut Ola Ulvestad ble den stoppet på grunn av etiske vurderinger.

Cappelen Damm ble oppmerksom på problematiske passasjer i boka først etter mediestormen som oppsto da den ble utgitt i USA.

– Det var passasjer i den amerikanske versjonen som vi ikke trodde var med i den norske utgaven. Det viste seg imidlertid at bøkene var identiske, opplyste Ulvestad til NTB. Han understreker at det spesielt er avsnittene som handler om årsaker og behandlingsformer for kreft som er problematiske.

Verrett ble kjent for nordmenn i forbindelse med at han og prinsesse Märtha Louise i mai erklærte at de var et par. Dette var like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.