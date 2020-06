Flere hus og hytter tatt av jordras i Alta

Et stort jordras gikk ved Kråkeneset i Alta onsdag ettermiddag, og flere bygninger er tatt. Det er foreløpig ikke meldt om personskader.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Et stort jordras har gått ved Kråkeneset i Alta, og flere bygninger er tatt. Det er foreløpig ikke meldt om personskader. Foto: Redningsselskapet, «Vekteren» / NTB scanpix

NTB

– Jordraset skal være mellom 400 og 500 meter langt og 30 meter høyt, forteller operasjonsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om raset klokken 15.45 onsdag ettermiddag. Det skal være to hus, en hytte, noen båtnaust og noen uthus som er tatt av raset. En bil skal også være skylt på sjøen.

Til NRK opplyser operasjonslederen at et nytt ras har gått og tatt med seg enda et hus på havet. Politiet evakuerer nå en bolig der det skal oppholde seg personer.

– Hunden som ble tatt av raset og skylt på sjøen, har berget seg selv, svømt på land og er i live, opplyser Halvari.

Både en redningsskøyte fra Alta og et helikopter fra hovedredningssentralen Nord-Norge er på stedet. Politiet får også bistand fra Norske Redningshunder og Sivilforsvaret.

– Vi venter på at NVE skal vurdere sikkerheten i selve skredområdet før vi tør å gå inn med redningsmannskaper for å gjøre søk der, forteller operasjonslederen.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader, men Halvari understreker at politiet må komme i kontakt med eierne av de aktuelle boligene som er tatt av raset og få en formell bekreftelse.

– Så vi kan ikke si med sikkerhet at noen ikke er tatt av det skredet.

Det er onsdag meldt om jord-, sørpe- og flomskredfare på gult nivå for Troms og Finnmark og deler av Nordland, ifølge varslingstjenesten varsom.no. Operasjonslederen forteller at det ofte går småras i området.

Alta kommune har opprettet krisestab.