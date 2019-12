Boeings toppsjef får sparken

Den amerikanske flyprodusenten har vært under hardt press etter to dødsulykker med selskapets 737 MAX 8-fly. Tapet er allerede beregnet å bli på over 8 milliarder dollar, men kan ifølge eksperter bli doblet så høyt som følge av at flymodellen er satt på bakken i mars i påvente av ny godkjenning.

Selskapets aksjeverdi har samtidig falt med over 20 prosent.

Mandag meldte selskapet at det skifter ut toppsjefen for å gjenopprette tilliten til selskapet.

Ny toppsjef blir David Calhoun, som i dag er selskapets styreleder. Han overtar jobben 13. januar. Lederbyttet førte til at Boeing-aksjen steg med rundt 2 prosent i timen etter kunngjøringen.

Lawrence Kellner overtar samtidig som styreleder umiddelbart.

Grillet i Kongressen

Muilenburg har vært Boeings ansikt utad under krisen. I oktober måtte han stille i en to dager lang høring i Kongressen der han ble grillet og også måtte møte nære slektninger til noen av de omkomne.

Tidligere i desember gikk også Boeings sjefingeniør John Hamilton av.

Muilenburg er selv utdannet ingeniør. Han begynte å jobbe for Boeing allerede på 1980-tallet som praktikant og har deretter steget i gradene.

Styringssystem

Etterforskere mener at feil ved det automatiserte styringssystemet MCAS bidro til de to ulykkene, som til sammen krevde 346 menneskeliv i Indonesia og Etiopia.

Flyprodusenten har til tross for flyforbudet fortsatt produksjonen av flytypen, men har fra januar 2020 sett seg nødt til å sette den videre produksjonen på vent. Bakgrunnen er at det trolig vil ta måneder før de amerikanske luftfartsmyndighetene FAA innvilger flytillatelse.

Ettersom Boeing fortsatte produksjonen av MAX-flyene etter at modellen ble satt på bakken, har selskapet nå 400 fly på lager.

Nylig kjøpte det amerikanske flyselskapet United Airlines 50 fly fra Boeings viktigste konkurrent, europeiske Airbus.

Mislykket romferd

Boeing har de siste dagene opplevd enda en nedtur. Det ubemannede romfartøyet Starliner måtte under sin første testtur returnere til Jorda i stedet for å fortsette til Den internasjonale romstasjonen (ISS). Fartøyet havnet i feil bane og forbrente mer drivstoff enn beregnet.

Planen var at Starliner skulle frakte astronauter til ISS fra neste år.