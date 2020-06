Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

Narko- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen (62) er i Borgarting lagmannsrett varetektsfengslet i fire uker.

NTB

Lagmannsretten har hatt fengslingsspørsmålet på sitt bord etter at Spesialenheten anket Oslo tingretts kjennelse før helga. Tingretten mente det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å holde Eirik Jensen i varetekt i påvente av at Høyesterett får vurdert straffesaken hans.

Jensen ble fredag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. Han varslet umiddelbart at saken vil bli anket til Høyesterett.