Dette skjedde i natt

En savnet etter i boligbrann

En person er savnet etter en kraftig brann i en enebolig på Tysnes i Hordaland natt til onsdag.

Politiet fikk melding om full overtenning i huset klokken 0.15 og at en person i huset ikke var gjort rede for. Den andre beboeren i huset var bortreist.

Ti beboere evakuert

Ti personer i to hus er natt til onsdag evakuert i Valdres i Oppland, etter at ras nord for Øye i Valdres klokken 22.20 tirsdag kveld.

Klokken 1 natt til onsdag anbefalte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at to hus måtte evakueres. NVE vil vurdere området på morgenkvisten.

Bilbranner i Oslo

Brannvesenet slukket branner i to biler som sto i full fyr på Rødtvet i Oslo klokken 23.00 tirsdag kveld. Politiet mistenker at brannene er påsatt.

Ifølge vitner er det sett en person som har kastet noe mot bilene og kjørt fra stedet i en bil.

Vil ikke samarbeide i riksrettssaken

Det hvite hus varsler at de ikke vil samarbeide i det de kaller Demokratenes «urettmessige» riksrettsgranskning. Det kommer fram i et åtte siders langt brev til demokratene tirsdag.

Brevet kommer samme dag som Trump nektet USAs EU-ambassadør Gordon Sondland å stille til høring.

Kritiserer NBA

Striden fortsetter mellom den amerikanske basketballigaeen og Kina etter at NBA nekter å beklage Twitter-meldingen som uttrykte støtte til Hongkong.

Onsdag kritiseres NBA ifølge Reuters i kinesiske statsmedier for å mangle respekt, ansvar og inellekt og for å støtte opprørere i Hongkong.