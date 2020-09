Kripos: Sannsynlig at det var Bertheussens tusj på bilen og veggen

Etterforskningen av det første hærverket mot Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussens eiendom avdekket at det kan ha blitt gjort med en tusj som ble funnet inne.

Knut Endre Sjåstad i Kripos under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett tirsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Kripos-etterforsker Knut Endre Sjåstad forklarte Oslo tingrett inngående hvordan de hadde analysert de tekniske sporene som ble sikret etter at huset og bilen til Wara og Berteussen var griset ned med hakekord og påskriftene «rasisit» og «rasist» natt til 6. desember 2018.

Analysene viste at taggingen ble utført med spraymaling og med en tykk, rød tusj. Da etterforskerne senere også fant en rød Penol 1000 bak bøkene i en bokhylle i kjellerstua til Wara og Bertheussen,sammenlignet de funnene. I retten tirsdag sa Sjåstad at det på to av fire fargeprøver var sannsynlig at det var satt med en slik penn.

– Dette var den eneste prøven som samsvarte med funn inne på bopel. Det er mer enn rimelig tvil om det er snakk om det er den samme tusjen, men det er fremdeles en sannsynlighetsovervekt at det er den samme, sa Sjåstad som også opplyste at de hadde funnet ut at det var solgt 2.820 slik tykke tusjer i 2018.

Under sin forklaring tidligere tirsdag, avviste Laila Bertheussen kjennskap til tusjen som var blitt funnet i bokhylla flere måneder etter hendelsen mot huset. Hun oppga å eie mellom 200 og 400 tusjer og la til at det stadig hadde vært håndverkere i huset på samme tid.