– I Norge har vi en tradisjon for frivillighet når det gjelder vaksiner, og det har egentlig gagnet oss godt i denne pandemien, sier Nakstad til NRK.

Rundt 90 prosent av den voksne befolkningen her til lands er nå fullvaksinert. Norge er dermed blant landene i verden med høyest vaksineandel, ifølge Nakstad.

Tror ikke tvang er løsningen

I Europa sliter flere land med lav vaksineandel og stigende smittetall. Østerrike påbyr sine innbyggere å vaksinere seg fra 1. februar, mens Italia har innført et påbud om at ansatte må vaksinere seg eller risikere å bli permittert. Tyskland påbyr koronavaksine i militæret.

Nakstad tror ikke vaksinetvang ville fungert i Norge.

– Jeg tror ikke et påbud vil gi noen ytterligere effekt. Kanskje vil det virke motsatt, at folk blir mer skeptiske, og at de som er i tvil og kanskje vurderer å ta en vaksine, lander på at de ikke tar den likevel, sier Nakstad.

– Flere tester seg

Smittetallene i Norge skyter fart. Det siste døgnet er det registrert 4.045 koronasmittede personer i landet, en dobling fra samme dag i forrige uke.

– Det er det høyeste tallet vi har sett, og det viser at denne trenden er stigende. Så skal det sies at folk sannsynligvis er litt flinkere til å teste seg nå enn for en måned siden, sier Nakstad til NRK.

– Når vi ser på innleggelsestallene også, så er det klart at smitten har økt mer enn innleggelsene. Men det er likevel en økende trend, og det har vært det ganske lenge, sier han.

I Oslo er det registrert 762 nye smittetilfeller siste døgn.