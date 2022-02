Biden sa i en kort tale i Det hvite hus at USA gjorde alt de kunne for å hindre sivile tap i angrepet mot IS-leder Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

– Da han valgte å omringe seg med familiemedlemmer, inkludert barn, valgte vi å utføre et raid med spesialstyrker som utgjorde en større risiko for oss for å hindre sivile tap, sa Biden.

Ifølge flere meldinger er minst 13 sivile døde etter angrepet.

Biden sier IS-lederen sprengte seg selv i lufta og tok med seg flere familiemedlemmer i døden.

– Han valgte å sprenge hele etasjen i stykker heller enn å stå til rette for ugjerningene han har gjort, sa Biden.

Han uttrykte også takknemlighet til styrkene som utførte operasjonen.