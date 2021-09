Stortinget mener Ap-politiker skulle sagt fra om at han eide Oslo-leilighet

Tirsdag ble det kjent at Ap-politiker Tellef Inge Mørland hadde fått gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget, til tross for at han eier en leilighet i byen.

Mørland meldte ikke fra om at han eide leiligheten i Oslo da han søkte og fikk innvilget stortingsleiligheten. Stortinget opplyser til Aftenposten og VG at Mørland burde ha sagt fra om leiligheten.

– Ja, Stortinget burde ha all relevant informasjon for å fatte en beslutning mest mulig i tråd med regelverket, skriver Stortingets direktør, Marianne Andreassen, i en epost til VG.

På spørsmål fra Aftenposten om man oppfyller kriteriene for å få pendlerbolig av Stortinget nå man allerede disponerer en bolig i byen, svarer stortingsdirektøren «nei».

Selv sier Ap-politikeren til Aftenposten at han søkte om pendlerleilighet fordi regelverket ga ham mulighet til det, og fordi stortingsleiligheten var vesentlig større enn leiligheten han selv eide.