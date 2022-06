Politikerne på Stortinget bør få en årslønnsvekst på 5,1 prosent, mener et utvalg. Dermed vil representantene bikke en million i inntekt.

Innstillingen fra godgjøringsutvalget er nå klar. Et enstemmig utvalg går inn for en vekst på 5,1 prosent i år, mens det ble nulloppgjør for fjoråret.

Rødt reagerer på lønnsøkningen. Partileder Bjørnar Moxnes advarer mot å gjøre stortingsrepresentanter til en politikerklasse med millionlønn.

– Det å gi stortingsrepresentanter millioninntekt vil være å gå i helt gal retning. Rødt vil heller kutte i stortingslønna. Det er et lite, men viktig grep for å få ned forskjellene i samfunnet. Det vil være mangel på takt og tone å la stortingslønna bikke millionen i en tid hvor barnefamilier, uføre, pensjonister og andre sliter med å betale strømregningene, sier Moxnes

Rødt og SV har foreslått å kutte i godtgjørelsen, men vant ikke fram.

Forslaget fra utvalget innebærer en årslønn på 1.064.318 kroner i året for representanter. De foreslår at statsministeren skal ha 1.869.761 kroner i året, mens statsrådene skal tjene 1.518.999 kroner.

Forslaget skal behandles i Stortinget før sommeren.

– Det er usunt for demokratiet med en politikerklasse på millionlønn. Rødt vil ikke at stortingsrepresentanter skal være en lønnsadel. Vi mener godtgjørelsen heller bør følge den utviklingen de som tjener akkurat midt på treet får, sier Moxnes.

Han mener godtgjøringsutvalget bør avvikles slik at Stortinget står til ansvar for egne beslutninger.