To personer er døde, og flere er alvorlig skadd i skyting i Oslo sentrum. En person er pågrepet i nærheten av åstedet, opplyser politiet.

Politiet definerte hendelsen som en såkalt Plivo-hendelse, som er pågående livstruende vold, melder politiet i Oslo i 1.50-tiden natt til lørdag.

De første meldingene om skyting kom 1.15-tiden.

– Det er løsnet flere skudd ved et utested i sentrum. Det er skadde personer. Situasjonen er uoversiktlig, meldte politiet.

NTBs reporter på stedet opplyser at skytingen skjedde i Rosenkrantz' gate, ved London pub. Det ble avfyrt en rekke skudd.

Like før klokken to melder politiet at en person er pågrepet i nærheten av åstedet.

Folk ble sett løpende fra stedet, og de som løp, ropte også for å advare andre om skyting.

Et stort område er sperret av, og det er mange gråtende mennesker i gatene.

Det er store, væpnede politistyrker på stedet, og ambulansepersonell hjelper de skadde. Politiet ber folk trekke seg vekk fra krysset mellom Kristian IVs gate og Rosenkrantz' gate, skriver Avisa Oslo.

Oslo universitetssykehus har økt beredskapen som følge av hendelsen, skriver VG.