– Det er fortsatt økende trafikk. Det startet rundt 11.30-tiden, og det er vanskelig å si hvor lang tid det vil vare utover dagen, sier trafikkoperatør Kristin Våsjø i Vegtrafikksentralen sør til NTB.

Enkelte steder kan bilturen ta lenger tid enn normalt, ifølge Våsjø. Både på E18 ved Drammen i Buskerud og ved Langangen i Telemark er det saktegående kø torsdag ettermiddag. Det meste av trafikken går i retning Sørlandet.

– Det er ti minutter forsinkelse og saktegående kø ved Drammen, og 20 minutter forsinkelse ved Langangen, sier Våsjø, som oppfordrer trafikantene til å unngå farlige forbikjøringer og konsentrere seg om trafikken.

Drar på Sverige-tur

Også i Oslo-området er det en god deler biler på veiene torsdag. Trafikken er størst i retning svenskegrensa.

– Per nå er det mest trafikk i retning Svinesund. Det har kanskje med at butikkene er stengt her i Norge, men åpne i Sverige. Og så er det så klart mange som skal gjøre klar campingplasser til sommeren, sier trafikkoperatør Barbro Evensen Venhagen i Vegtrafikksentralen øst til NTB.

– Det er en god del biler på veien, men god flyt i trafikken med unntak av noen bilulykker på E6 i Østfold og nord for Oslo som har skapt noe kø, sier hun.

Flere sovnet

Venhagen råder reisende til å ta nødvendige pauser i kjøringen.

– Vi har sett noen tilfeller der folk har sovnet når de kjører bil i dag, det er ikke bra. Ta pauser og hold god avstand på veien, det kan ikke gjentas ofte nok, sier hun.

Men at nettopp disse maihelgene er travle, er ikke noe nytt for veitrafikksentralen.

– Det er vanlig at helgen med inneklemt fredag blir en utfartshelg. Det blir det nok også neste helg med 17. mai og pinse, sier Våsjø.

– Vi forventer ekstra trafikk sørover i disse helgene på våren.