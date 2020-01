Frp gjør hopp på måling etter regjeringsexit

Frp har mobilisert sofavelgere etter at de valgte å trekke seg ut av regjeringen, ifølge en VG-måling. Partiet får 14,2 prosents oppslutning.

Frp går fram 2,8 prosentpoeng på en VG-måling, opp til 14,2 prosent. Partileder Siv Jensen sier at det forteller henne at beslutningen om å trekke Frp ut av regjering var riktig. Fra venstre: nestleder Sylvi Listhaug, Frp-leder Siv Jensen, nestleder Terje Søviknes og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi. Foto: Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– De har fått en boost etter at de gikk ut av regjeringen, sier analysesjef Thore Gard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

Olaussen forklarer at boosten skyldes at de klarer å mobilisere nye velgere, altså de som ikke stemte ved stortingsvalget i 2017.

Etter Frps exit går partiet fram 2,8 prosentpoeng fra VGs forrige måling tidligere i januar, opp til 14,2 prosent.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at vi mobiliserer velgere nå. Vi ser det jo også på andre målinger, og vi ser det også på medlemstilveksten vår. Det forteller meg at vi har tatt en riktig beslutning, og at det budskapet vi har skaper begeistring, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

I målingen er velgerne som oppgir at de ville ha stemt Høyre, Venstre, KrF eller Frp om det var valg i dag, mener det var riktig av Frp å gå ut av regjeringen nå. Analysesjef Olaussen sier at det er en klar overvekt av velgere i samtlige av partiene som mener det var en riktig beslutning av Frp. Den klareste overvekten er blant Frps egne velgere.

Øvrige resultater (endring fra måling tidligere i januar i parentes):

R 3,8 (-1,3), SV 7 (0,4), Ap 25,2 (1,2), Sp 14,8 (-1,0) MDG 5,2 (-0,9), KrF 3,2 (-1,0), Venstre 3,1 (0,6), Høyre 20,9 (-1,5), andre 2,6 (0,7).

