Ni døde av lungevirus i Kina

Beijing (NTB-AFP-AP): Antall mennesker som har dødd av det nye lungeviruset, har steget til ni. 440 personer er smittet i Kina, opplyser helsemyndighetene.

Antall mennesker som har dødd av det nye lungeviruset, har steget til ni. 440 personer er smittet i Kina, opplyser helsemyndighetene i landet. Temperaturkontroll av reisende er innført blant annet ved togstasjonen Hankou i Wuhan sør i Kina. Foto: Foto: Chinatopix via AP / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Coronaviruset smitter via luftveiene og det er mulig at det sars-lignede viruset kan mutere og spre seg ytterligere, sa viseminister Li Bin i den nasjonale helsekommisjonen på en pressekonferanse natt til onsdag.

Kommisjonen opplyste at det blir iverksatt tiltak for å hindre viruset i å spre seg når millioner samles for å feire kinesisk nyttår. Blant tiltakene er desinfisering og bedre ventilasjon på flyplasser, togstasjoner og kjøpesentre.

– Temperaturkontroller blir også innført på nøkkelpunkter i folketette områder, uttalte helsemyndighetene.

Så langt er 440 personer smittet i Kina. Det er også påvist smittetilfeller i Japan, Thailand, og Sør-Korea, og i Australia er en mann isolert i sin egen bolig som følge av mistanke om smitte. USA bekreftet det første tilfellet tirsdag.

Viruset ble først oppdaget i Wuhan sør i Kina. Der har myndighetene innført febersjekker ved byens flyplass, togstasjoner og motorveier, og et stort nyttårsarrangement er også avlyst.

WHOs krisekomité samles onsdag i Genève og vil ta stilling til om virus-utbruddet skal betegnes som en internasjonal krise, noe som sjelden skjer og som er forbeholdt svært omfattende og alvorlige epidemier.

Det nye coronaviruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer.

Folkehelseinstituttet sier de følger situasjonen om et nytt virus som kan føre til alvorlig lungesykdom, nøye. De utelukker ikke at det kan komme til Norge.

Publisert: Publisert 22. januar 2020 06:57

Les også

Mest lest akkurat nå