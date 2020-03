Første tilfeller av koronasmitte i Norge som ikke kan spores til utlandet

277 personer er nå smittet av koronaviruset i Norge, og for første gang er det registrert tilfeller som ikke kan spores til utlandet.

Helseminister Bent Høie (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog informerte tirsdag kveld om at for første gang er det registrert koronatilfeller som ikke kan spores til utlandet. 1 av 2 Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

Til sammen har 277 personer nå fått påvist koronaviruset i Norge. Det er en økning på 85 siste døgn fram til klokka 16 tirsdag.

– For åtte stykker så er eksponering under avklaring, og fem av disse ser det ikke ut til at vi klarer å spore tilbake til utlandet. Det gir en indikasjon på at vi er over i en ny fase av utbruddet, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Totalt er 81 personer blitt smittet i Norge. For 73 av disse er det kjent at de har hatt kontakt med en annen som er smittet.

Avlys store arrangementer

FHI anbefaler nå å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere. Hensikten er å begrense spredning av koronaviruset.

– Anbefalingen gjelder også kantiner eller forsamlingslokaler som tar flere enn 500 personer i skoler, universiteter og på arbeidsplasser, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Han understreker at anbefalingen ikke omfatter undervisning i skoler og universiteter, eller for eksempel arbeid i store haller.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring, opplyser instituttet.

Hjemmekontor

Helsedirektoratet ber også store arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor eller økt bruk av fleksitid, om å gjøre dette.

– På den måten reduserer vi antall mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig. Det kan bidra til å bremse smittespredningen i storbyene, sier Guldvog.

– Vi vil også oppfordre kollektivselskaper til godt renhold av områder vi har håndkontakt med, for eksempel på T-banevogner, busser og trikker, sier han.

Tirsdag kveld er til sammen sju personer innlagt på sykehusene Ullevål, Vestfold, Drammen, St. Olavs hospital i Trondheim, Bærum sykehus og Haukeland universitetssjukehus.