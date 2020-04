Representantskapet skal jobbe videre med Tangen-ansettelsen

Representantskapet for Norges Bank skal ha et nytt møte om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet 6. mai.

Høyre-politiker og leder av representantskapet i Norges Bank Julie Brodtkorb krevde svar på i alt 26 spørsmål rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er mange og kompliserte problemstillinger. Vi skal jobbe videre med materialet og skal ha et nytt møte neste onsdag, sier leder Julie Brodtkorb (H) til NTB.

Representantskapet, som er oppnevnt av Stortinget som kontrollorgan for Norges Bank, fikk onsdag kveld oversendt svarene fra bankens hovedstyre på i alt 26 spørsmål rundt den etter hvert omstridte Tangen-ansettelsen.

På spørsmål om hun er fornøyd med svarene, svarer Brodtkorb:

– Dette har vært en første behandling. Vi har verken følelser eller meninger.

Grundig jobb

Etter et nesten tre timer langt møte torsdag besluttet de 15 politikerne i representantskapet å fortsette behandlingen av saken neste uke.

– Når blir dere ferdige?

– Det eneste viktige for representantskapet er å gjøre en grundig og god jobb. Det tar den tiden det tar, sier Brodtkorb.

Samtidig påpeker hun at et av de viktigste spørsmålene er hvordan Norges Bank har tenkt å løse potensielle interessekonflikter som kan oppstå mellom oljefondet og AKO-selskapene til Tangen. Bankens hovedstyre vil imidlertid først legge fram en anbefaling om dette 27. mai.

– Vi vil se på dette når avtalen foreligger, sier Brodtkorb.

Forsvarer ansettelsen

I svarbrevet som ble offentliggjort torsdag, forsvarer sentralbanksjef Øystein Olsen valget av Tangen.

– Vedtaket om å ansette Nicolai Tangen som ny leder av NBIM var resultatet av et bredt søk etter kandidater og en grundig rekrutteringsprosess. Hovedstyret mener at Nicolai Tangen er et riktig valg, heter det i brevet.