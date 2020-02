Rema faller mens Extra vokser mest i dagligvarebransjen

Coop Prix og Rema var de to store taperne i dagligvaremarkedet i fjor. Coops lavpriskjede Extra var den store vekstvinneren.

Statistikken over vinnere og tapere i dagligvaremarkedet ble klart i dag. Øverst ligger Rema. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dagligvarekjeden Extra hadde i 2019 en markedsandel på 14,7 prosent. Det innebar en økning på 1,4 prosentpoeng, viser ferske tall fra Nielsen.

Remas markedsandel falt med 0,5 prosentpoeng til 23,2 prosent. De blir nå pustet i nakken av hovedkonkurrenten Kiwi som øker med 0,5 prosent til 21,8.

Selvkritikk og innkjøpsordning

– Det er vanskelig å si hvor mye av denne utviklingen som kan forklares med ulike innkjøpsbetingelser, men det er klart at disse dramatiske forskjellene er rotårsaken til veldig mye, sier Rema 1000s administererede direktør Trond Bentestuen til NTB

Han mener likevel at de må se på markedsføringen med et kritisk blikk, og også på hvordan butikkene deres ser ut.

– Men når du konkurrerer i et lavprismarked og starter femten meter bak andre, så er det vanskelig. Man får ingen gratis volumvekst i dette markedet, så det hadde vært fint med like rammebetingelser.

Rema er likevel på første plass med størst markedsandel av kjedene, med Kiwi som nummer to, Extra som nummer tre og Meny som nummer fire med en markedsandel på 10, 3 prosent.

Extra opp, Prix ned

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis er veldig fornøyd med Extras vekst og plassering som nummer tre på listen

– Extra er lokomotivet vårt. Vi jobber med å få opp andre kjeder. Det er utrolig viktig for oss, sier han til DN.

Mye av Extras vekst skyldes omprofilering av butikker fra søsterkjeden Coop Prix. Dette er kjeden som opplevde størst fall i 2019, med 0,7 prosent.

Extra åpnet som første butikk i Halden i 2006 og teller nå 478 lavprisbutikker over hele landet. Det er niende år på rad Extra har vokst mest av alle dagligvarekjedene i 2019.

Totalt hadde Coop 29,5 prosent av dagligvaremarkedet i 2019.

Norgesgruppen størst

Overordnet er Norgesgruppen den klart største aktøren med 43,7 prosent av markedet, skriver E24. Det innebærer en økning på 0,5 prosentpoeng fra 2018. Norgesgruppen omfatter butikker som Kiwi, Meny, Joker og Spar.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn er bekymret for Norgesgruppens sterke posisjon og frykter de vil få 50 prosent av dagligvaremarkedet i 2024.

– Vi ser nå en dramatisk utvikling der forbrukeren kommer til å stå igjen som taperen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn som er administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Over 46 prosent av innkjøpte varer til norsk dagligvaremarked forhandles av Norgesgruppen, når man regner med varer som selges til Bunnpris. Det gir en enorm forhandlingsmakt, påpeker NHO.

– Norgesgruppen har vokst kraftig gjennom to tiår og veksten holdes oppe av konkurranseskadelig prisdiskriminering, noe Konkurransetilsynet avdekket før jul 2019. Dersom utviklingen fortsetter, ender vi raskt opp med et monopol eller duopol. Nå setter vi vår lit til at Konkurransetilsynet og Regjeringen legger ytterligere trykk på arbeidet som er igangsatt med å forsøke å stanse denne uheldige utviklingen, sier hun.

Oversikten fra Nielsen viser at dagligvarebutikkenes omsetning totalt steg med 1,3 % i 2019.

