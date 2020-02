Rødt stormflovarsel: Rekordhøy vannstand ventes flere steder

Det er utstedt rødt farevarsel for høy vannstand i Møre og Romsdal, Vestlandet sør for Stad og Agder mandag. Flere steder kan vannet stige rekordhøyt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Dmitrij Gordejev og sønnen Daniel på fem år i sjøsprøyt og regn ved ferjekaia i Moss søndag ettermiddag. I bakgrunnen ligger en av ferjene som ble innstilt på ruten mellom Horten Moss. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

Det ventes ekstremt høy vannstand langs kysten, og det er også utstedt oransje farevarsel fra svenskegrensa til Agder, i Trøndelag og langs kysten i Nord-Norge. Meteorologisk institutt venter høyere vannstand enn under ekstremværet Didrik i januar.

I Agder ventes det å bli mellom 85 og 100 centimeter over den vanlige tidevannshøyden. På Vestlandet sør for Stad og i Møre og Romsdal vil vannet stige 80 til 100 centimeter over normalen.

Vannstanden er ventet å være høyest mandag kveld og natt til tirsdag, og folk oppfordres til å sikre båtene sine og fjerne gjenstander som kan ta skade av vannet.

Meteorologene varsler om ekstrem høy vannstand i Rogaland. Vannstanden i vågen i Stavanger kan stige over kaikanten. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kan bli rekord i Stavanger

– Vi kan komme opp i verdier sør for Stad vi sjelden har sett – opp mot én meter mer enn det som er angitt i tidevannstabellen, sa Geir Ottar Fagerli ved Meteorologisk institutt til Aftenposten søndag.

I Stavanger ligger det an til rekord, og prognosene sier at vannstanden vil stige 191 centimeter, som er 96 centimeter over beregnet tidevann.

I Måløy i Vestland fylke vil vannstanden ved midnatt natt til tirsdag stige hele 293 centimeter, ifølge tidevannstabellen. Det vil i så fall slå rekorden på 282 centimeter fra januar 1993.

Mens i Ålesund og Kristiansund i Møre og Romsdal vil vannstanden stige med henholdsvis 307 og 323 centimeter natt til tirsdag og tirsdag formiddag, ifølge prognosene.

Tidligere i vinter førte ekstremværet Didrik med seg vann og stormflo i Mandal. Den gang slo ikke den verste varselet til. Foto: Arkivfoto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Skadeforebygging i Bergen

I Bergen er det en fare for at vannet vil flomme inn over Bryggen. I Vestlands-hovedstaden har brannvesenet allerede begynt arbeidet for å begrense skadene.

– Vi har litt tid, men det er begrenset hvor mye vi kan stoppe. Det er tross alt havet som kommer inn her, men vi gjør alt vi kan for å beskytte og redde verdier, sier innsatsleder Jan Aase til NRK.

Ekstremværet, som i Norge altså har fått navnet Elsa, går i England under navnet «Ciara». Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier årsaken til uværet, som preger hele Nord-Europa, er et lavtrykk ved Island.

Årsaken til stormfloa er fullmåne, kombinert med at den astronomiske vannstanden er høy og et kraftig lavtrykk.

Publisert: Publisert: 9. februar 2020 13:58 Oppdatert: 9. februar 2020 22:33

Flere artikler