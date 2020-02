Strenge forvaringsdommer for to Dark room-dømte

To menn er i lagmannsretten dømt til 16 og 19 års forvaring for overgrep og nettovergrep i Dark room-saken. Et sterkt signal, sier statsadvokat.

Gulating lagmannsrett. Foto: Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB-Oda Ertesvåg

De to er en 49 år gammel mann som er dømt til 19 års forvaring, og en mann i 50-årene som er dømt til 16 års forvaring. Dommene i de to ankesakene i Gulating lagmannsrett ble kjent onsdag.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta sier i en pressemelding at dommene sender et viktig og sterkt signal til andre som begår nettovergrep, og til potensielle overgripere, om at denne typen kriminalitet blir avdekket og etterforsket.

– Dommene viser også at barn har krav på det samme rettsvern og beskyttelse fra norske overgripere uansett hvor de befinner seg i verden, sier han.

Tidligere lokalpolitiker dømt

Den 49 år gamle mannen som er dømt til 19 års forvaring med ti års minstetid, ble høsten 2018 dømt i tingretten til 16 års fengsel for omfattende overgrep mot barn på Filippinene, i Romania og i et afrikansk land. De som har utført de fysiske overgrepene, er barnas foreldre, nære omsorgspersoner og andre barn.

I lagmannsretten ble dommen skjerpet, men den er ikke så streng som aktors påstand på 21 års forvaring.

Mannen har i retten nektet straffskyld for de alvorlige tiltalepunktene, men har innrømmet enkelte forhold knyttet til seksualisert chatting om barn og deling av overgrepsbilder.

Vurderer anke

49-åringen var lokalpolitiker for Arbeiderpartiet da han ble pågrepet høsten 2016. Han trakk seg da etter kort tid fra alle politiske verv. Pågripelsen skjedde i forbindelse med Vest politidistrikts operasjon Dark room.

Mannens forsvarer, advokat Torbjørn Kolås Sognefest, skriver i en SMS til NTB at det er begrenset rettspraksis og straffeutmåling i denne typen saken, og at det derfor er naturlig å vurdere en anke til Høyesterett for nødvendige avklaringer.

– Videre opplever tiltalte å være domfelt for et større omfang og type lovbrudd enn det han har gjort, skriver han.

Skjerpet straff

Den andre mannen, som nå er dømt til 16 års forvaring, fikk også skjerpet straff i lagmannsretten. I fjor ble han i Bergen tingrett dømt til 16 års fengsel.

Saken mot mannen ble rullet opp da datteren hans fant en seksualisert chattelogg om barn på PC-en hans høsten 2015, noe som førte til at hun og moren anmeldte, ifølge Bergens Tidende. Også han er dømt for å ha instruert overgrep mot barn i andre land.

Dommerne mener ifølge avisa at mannen kun har henvendt seg til personer som levde under fattigslige kår fordi det var der han fant de laveste prisene, og fordi oppdagelsesrisikoen der var lavest.

Advokat Sognefest er også denne mannens forsvarer. Han sier at det også i denne saken vil være naturlig å vurdere å anke.

– I lys av at han er domfelt for menneskehandel samme dag som en annen er frikjent for tilsvarende forhold av samme domstol, og at han her domfelt for et større omfang enn det han har erkjent, er det naturlig, sier han til NTB.

Mørkerom

Vest politidistrikt har i sin store Dark room-etterforskning funnet flere tusen brukernavn som de knytter til bildedeling og samtaler i dataprogrammer relatert til overgrep mot barn og seksuelle fremstillinger av barn.

Politiet har tatt beslag i et stort antall datamaskiner og harddisker, og det er innhentet store mengder opplysninger og dokumentasjon fra utenlandske nettsteder og tjenester. Det er også gjennomført etterforskning i blant annet Romania og på Filippinene.