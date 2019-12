FN-ekspert kaller Khashoggi-dom en hån

59 år gamle Khashoggi, som levde i eksil og blant annet skrev for Washington Post, ble drept etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober i fjor.

Amerikansk etterretning konkluderte med at han ble tatt av dage av en saudiarabisk dødsskvadron på ordre fra Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Kronprinsen har i intervjuer beklaget drapet, men nekter for å ha beordret det og har omtalt det som en beklagelig feil.

Går fri

Saudi-Arabias riksadvokat opplyste mandag at fem menn er dømt til døden for drapet, mens tre andre har fått til sammen 24 års fengsel for medvirkning. Rettssaken gikk for lukkede dører.

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard, betegner rettssaken og dommene som en hån og mener de som beordret drapet går fri.

– Drapsmennene er skyldige, dømt til døden. Hjernene går ikke bare fri, de har knapt nok vært berørt av etterforskningen og rettssaken. Dette er en antitese av rettferdighet. Det er en hån, tvitrer hun.

– Straffrihet for drap på journalister, er vanligvis et tegn på politisk undertrykkelse, korrupsjon, maktmisbruk, propaganda og internasjonal medvirkning. Alt dette er tilfelle i Saudi-Arabias drap på Jamal Khashoggi, skriver hun videre.

Ikke planlagt

Saudi-Arabias riksadvokat hevder i dommen at drapet ikke var planlagt, stikk i strid med hva som har framkommet under etterforskningen i Tyrkia og det CIA og andre har konkludert med.

Både CIA, Callamard og menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International har tidligere rettet en anklagende pekefinger mot kronprins Mohammed bin Salman og hans nære rådgiver Saud al-Qahtani.

Det statlige fjernsynet i Saudi-Arabia melder at Saud al-Qahtani ble tatt inn til avhør og etterforsket i saken, men løslatt fordi det ikke forelå beviser for at han hadde medvirket til drapet.

Kronprinsen ble ikke engang tatt inn til avhør, noe Callamard reagerer sterk på.

Hjernene går fri

– Man burde også ha etterforsket for å finne ut hvem som beordret drapet, samt dem som oppmuntret eller lukket øynene for drapet, slike som kronprinsen, tvitrer hun.

Journalistorganisasjonen Reporters Without Borders reagerer også sterkt på mandagens dommer.

– De kan tolkes som et forsøk på å bringe de mistenkte til permanent taushet, som et forsøk på å hindre dem fra å snakke, slik at sannheten bedre kan skjules, tvitrer generalsekretær Christophe Deloire.

Han er sterkt kritisk til at rettssaken gikk bak lukkede dører og til at det nektes innsyn i bevismaterialet i saken.

– Derfor har vi ingen anelse om hvorfor noen ble dømt og andre ble frifunnet, mener han.

Partert

Khashoggi er aldri funnet, og tyrkisk etterretning skal ha avlyttet konsulatbygningen og konkluderer med at han ble partert.

Ifølge tyrkiske myndigheter ble journalisten drept av en dødsskvadron på 15 menn, som alle ble fotografert ved ankomst og avreise fra landet.

Ifølge en talsmann for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er det grunn til å tro at to av de 15 var et såkalt ryddeteam som sørget for å oppløse liket i syre for å fjerne alle spor etter drapet.