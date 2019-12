Fem dømt til døden for drapet på Jamal Khashoggi

59 år gamle Khashoggi, som levde i eksil og blant annet skrev for Washington Post, ble drept etter å ha blitt lokket inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober i fjor.

Amerikansk etterretning har konkludert med at han ble tatt av dage av en saudiarabisk dødsskvadron på ordre fra Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Kronprinsen har i intervjuer beklaget drapet, men nekter for å ha beordret det og har omtalt det som en beklagelig feil.

Ikke planlagt

Saudi-Arabias riksadvokat opplyste mandag at fem menn er dømt til døden for drapet, mens tre andre har fått til sammen 24 års fengsel for medvirkning.

Riksadvokaten slår videre fast at drapet ikke var planlagt, stikk i strid med hva CIA og andre har konkludert med.

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard, har tidligere rettet en anklagende pekefinger mot kronprinsen og hans rådgiver, Saud al-Qahtani, men ingen av dem er tiltalt i saken.

Partert

Khashoggi er aldri funnet, og tyrkisk etterretning skal ha opptak fra avlytting som viser at han ble partert.

Ifølge tyrkiske myndigheter ble Khashoggi drept av en dødsskvadron på 15 menn, som alle ble fotografert ved ankomst og avreise fra landet.

Ifølge en talsmann for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er det grunn til å tro at to av de 15 var et såkalt ryddeteam som sørget for å oppløse liket i syre for å fjerne alle spor etter drapet.