Nazihilsen, plakater og med et høyreekstremt budskap på dressen. I dag kom Anders Behring Breivik igjen inn i norsk offentlighet.

Noen minutter før klokken 10 tirsdag kom 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik inn i Telemark tingrett. Det er første gang på fem år offentligheten ser 42-åringen.

I mørk dress med slips og med glattbarbert hode gjorde han en nazihilsen til de fremmøtte i salen. Han gjentok hilsenen mot dommer Dag Bjørvik da rettens leder kom inn i salen.

På vesken, og på dressen over brystet, hadde Breivik klistret på et høyreekstremt budskap på engelsk. Det var en påstand om at det begås folkemord mot hvite folkeslag.

Henvendte seg til journalistene

Før retten ble satt kom Breivik også med et muntlig budskap på norsk, samtidig som han viste frem plakater med tekst han hadde laget på forhånd.

Han sa han ville svare på ett spørsmål fra pressen. Etter litt stillhet fikk han spørsmål fra en journalist i Nettavisen om han angret på det han har gjort. Breivik svarte ikke på dette, men begynte å snakke om noe helt annet.

Da aktor begynte sitt innledningsforedrag fulgte Breivik nøye med. Han har med seg flere papirer med ferdiglaget tekst.

Aktor: Saken handler ikke om soningsforhold

Aktor Hulda Olsen Karlsdottir sa i retten tirsdag at denne saken ikke handler om hva slags regime Breivik har i fengselet.

Hun sier det store temaet er hva som er faren dersom Breiivk slipper ut. Hva som kan skje utenfor murene. Hun sa også at denne saken ikke handler om hva Breivik mener om sine egne soningsforhold.

Mens aktor snakket, forsøkte Breivik å holde opp flere plakater. Han ble raskt stoppet av dommeren.

– Jeg vil ikke ha den slags under aktors innleding, sa Bjørvik.

Skal forklare seg i dag

Ifølge forsvarer Øystein Storrvik, har terroristen også denne gangen forberedt en grundig forklaring til retten. Han skal forklare seg fra klokken 11.30 tirsdag.

Og som i alle de andre rettsforhandlingene Breivik har vært i siden 2012, så er det mye som tyder på at det vil bli en diskusjon i retten om hva han skal få lov til å si i sin forklaring.

Dommeren: Må vurderes fortløpende

Breivik har forklart seg for retten tre ganger tidligere. Først i straffesaken i 2012. Så i tingretten i 2016 og lagmannsretten i 2017 da han gikk til søksmål mot staten fordi han mente de brøt menneskerettighetene.

Alle gangene har Breivik brukt sin taletid til å proklamere høyreekstremt ideologisk tankegods for offentligheten.

Flere ganger har han også endt opp i en diskusjon med dommerne og aktor om hva han skal få si.

Denne gangen er det satt av snaut to timer til terroristens forklaring. Forklaringen skal i utgangspunktet dreie seg om ting som er relevant for sakens trema. Med andre ord: Om vilkårene for prøveløslatelse er oppfylt.

Aftenposten har spurt dommeren, sorenskriver Dag Bjørvik, hvor mye han vil tillate Breivik å si i sin forklaring, og hvor han vil sette grensen for hva Breivik kan si uten at dommeren stopper ham.

Tingretten svarer at det er ikke mulig å si på forhånd hva som vil bli tillatt, og at dette må vurderes fortløpende av dommeren.

Slik blir rettssaken

22. juli-terroristen har sonet minstetiden i forvaring. Nå vil han løslates på prøve. Det er umulig, mener statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir. Hun mener Breivik fortsatt er altfor farlig til å slippes ut, og at han må holdes i forvaring for å verne samfunnet.

Det er satt av tre dager til forhandlingene. Det viktigste som skjer i dag er at Breivik selv skal forklare seg til dommeren.

Onsdag kommer psykiater Randi Rosenqvist, som gjentatte ganger har vurdert voldsrisikoen til terroristen.