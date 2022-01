Gutten har både erkjent og beklaget forholdet, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Der opplyser politiet at gutten, som er elev ved en videregående skole, er siktet etter bestemmelsen om vold, trusler eller skadeverk mot politiet.

Han er siktet etter at det ble avfyrt fyrverkeri mot en av politiets uniformerte biler. Fyrverkeriet skal ha gått av under eller like rundt bilen.

Hendelsen skjedde nyttårsaften etter at politiet i Hå fikk melding om at en ungdomsgjeng skjøt fyrverkeri mot folk og bygninger på Varhaug. Da politiet ankom stedet, ble også de skutt etter med fyrverkeri.

– Saken viser en total mangel for respekt for politiet og andre mennesker. De er ukritiske til hva de faktisk gjør, uten å tenke over at folk blir skadd, sa politikontakt i Hå, Lars Risa Taksdal, til NRK mandag.

Politiadvokat Christina Nessa sier at gutten ble siktet torsdag, og at Sør-Rogaland tingrett besluttet ransaking. Den ble gjennomført fredag.

– Siktede ble i dag (fredag) tatt med til Jæren politistasjon for avhør med forsvarer til stede. Han samarbeider godt med politiet, sier Nessa.

Gutten som er siktet, har bostedsadresse i en annen kommune på Nord-Jæren.