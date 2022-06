Ifølge den oppdaterte oversikten hos VG har Widerøe innstilt 67 flyginger søndag, og SAS innstiller 14. Norwegian er mindre berørt og innstiller to flyavganger, KLM fire og Lufthansa to.

Søndag formiddag kom også meldingen fra TV 2 om at to ambulansefly i Nord-Norge var satt på bakken på grunn av mangel på teknisk personale etter at NHOs lockout hadde trådt i kraft.

Den varslede lockouten fra NHO trådte i kraft ved midnatt. 450 flyteknikere fra NFO blir nektet å komme på jobb, og flyselskapene går en usikker søndag i møte.

Vil ramme mange

Flyselskapene ber folk møte som normalt med mindre de får en annen beskjed.

– Streiken som pågår vil ramme svært mange reisende. Det beklager vi selvsagt sterkt, men vi opplever fortsatt ingen vilje hos motparten til å finne en løsning. Flyteknikerne i NFO har avvist både våre og Riksmeklers gjentatte forsøk på å finne en løsning på konflikten, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NTB.

Riksmegler Carl Petter Martinsen søndag at det er partene som må finne ut om det er grunnlag for å gjenoppta megling.

– De vet hvor de finner meg, sier Martinsen til VG

Stor avstand

Flyteknikerstreiken startet sist lørdag. Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent. Det mener NHO er urealistisk høyt.

Streiken ble trappet opp i helgen da 38 nye medlemmer i NFO ble tatt ut. Til sammen er 106 teknikere tatt ut i steik.

Widerøe foretok lørdag en kontrollert nedstengning av kortbanenettet, som er rutene til de minste flyene til flyselskapet. Selskapet flyr derimot de regionale flygningene og charterreisene som planlagt søndag.

– Vi flyr det vi klarer og det vi får til, uttalte kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til VG lørdag.