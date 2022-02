Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) frykter det er for sent å finne en diplomatisk eller politisk løsning på situasjonen mellom Russland og Ukraina.

– Vi må håpe hele tiden og bruke krefter på det. Men det er en veldig dramatisk situasjon. Blir det en ny invasjon i Ukraina, er vi over i en ny tid i Europa. Det må vi bare innse, sier Støre til NRK.

Statsministeren uttalte seg om den stadig mer spente situasjonen i Ukraina lørdag formiddag. Ukrainske separatister i Donetsk og Luhansk startet evakueringen av egne borgere til Russland og startet lørdag mobilisering av egne styrker.

Nato-sjef Jens Stoltenberg gjentok lørdag oppfordringen til Russland om å trekke tilbake styrkene fra grensen til Ukraina. Sent fredag kveld sa USAs president Joe Biden at et angrep kan skje når som helst.

– Slik det er nå, ligger dynamikken hos de militære, men i det politiske er det noen spredte ledere som tar en telefon, men det vi ser, er at det ikke er noen særlig struktur, orden eller rekkefølge i å gjøre et forsøk på å lage noe politisk ut fra det vi har av europeiske prinsipper og verdier og avtaler, sier Støre.