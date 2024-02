Det har vært kolonnekjøring over Hardangervidda siden 18-tiden fredag. På det meste var det opp mot tre timers ventetid fra vest til øst. Ved 23-tiden fredag kveld hadde trafikken roet seg, og det var normal ventetid på fjellovergangen.

Også på fylkesvei 450 mellom Suleskard og Fidjeland i Sirdal er det kolonnekjøring på grunn av uvær lørdag morgen, og veien kan bli stengt på kort varsel. En ny vurdering vil komme klokka 12, skriver Vegtrafikksentralen.

Også andre fjelloverganger i Sør-Norge var påvirket av vær og vanskelige kjøreforhold lørdag formiddag.

På E134 over Haukelifjell blir det kjørt kolonne, men med varsel om at veien kan bli stengt. På riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli varsles det om dårlig sikt og at det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel.

På fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol er det uvær, og også der kan det bli kolonnekjøring, melder Vegtrafikksentralen.