For to dager siden tok dronning Elizabeth imot både Storbritannias avtroppende og påtroppende statsminister på slottet Balmoral i Skottland. Nå sier dronningens leger at de er bekymret for helsen hennes

Legene er bekymret for dronning Elizabeths helse, og familien har reist til Balmoral. Det tyder på at situasjonen er svært alvorlig, mener kongehusekspert.

Både prins Charles, hertuginne Camilla, prinsene William og Harry og Harrys kone Meghan satte torsdag kurs mot slottet Balmoral i Skottland for å være sammen med dronningen.

– At de har reist opp, gir et signal om at dette er alvorlig. Men det er vanskelig å si. Det kan jo også gå bra, og at de drar opp for å unngå kritikk i etterkant, sier tidligere journalist Wibecke Lie, som var NTBs hoffreporter i nesten et kvart århundre.

Overraskelse

Dronning Elizabeths leger sa torsdag at de er bekymret for helsen til den 96 år gamle dronningen. At de kommer med en slik uttalelse, er ikke uvanlig, mener Lie.

– Hvis du ser tilbake til prins Philip, var både legene og slottet flinke til å informere fortløpende når han var på sykehus, påpeker hun.

Men nyheten kom likevel som en overraskelse, mener Lie.

– Det spesielle nå er at hun tok imot to statsministre forleden dag. Da så hun både opplagt og oppegående ut. Men det var jo samtidig klart at hun ikke var i stand til å reise til London, sier hun, men minner samtidig om at dronningmoren ble over 100 år.

Tror Charles overtar

Wibecke Lie er temmelig sikker på at prins Charles vil overta som monark når dronningen dør.

– At ting skal gå i riktig rekkefølge, er viktig for de fleste monarkiene. Så jeg er nokså sikker på at Charles blir konge, og at Camilla blir dronning. Det har jo dronning Elizabeth selv sagt at hun ønsker.

– Men det kommer til å bli stor, stor landesorg. Hun har jo sittet i så mange år. De fleste briter kjenner jo ikke noe annet statsoverhode, sier Lie.

Charles og Camilla nyter ikke den samme populariteten som dronningen, men Lie mener historien viser at slike ting endrer seg, og at en ny monark ofte greier å fylle skoene etter den forrige.

– Jeg tror nok at dette kommer de til å takle fint, sier hun.