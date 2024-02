Det skriver selskapet i en børsmelding torsdag. Selskapet har for lengst varslet at 2023 ville bli et mørkt år økonomisk.

– Vi har blitt en mer effektiv organisasjon gjennom de handlingene vi har gjennomført de siste ni månedene. I de neste årene skal vi fortsette å optimalisere driften for å tilrettelegge for nye inntektsstrømmer og øke effektiviteten, sier konsernsjef Jørgen Madsen Lindemann i børsmeldingen.

Viaplay er i store økonomiske problemer og tapte også 700 millioner svenske kroner i tredje kvartal 2023. Den forrige kvartalsrapporten ble utsatt flere ganger. Viaplay varslet i fjor sommer at de hadde tapt over seks milliarder svenske kroner. I tillegg varslet de at de måtte si opp over 25 prosent av de ansatte.

I starten av desember kunngjorde selskapet at de skulle utstede aksjer for fire milliarder kroner for å få inn frisk kapital. I tillegg ville de reforhandle 14,6 milliarder kroner i gjeld.

Viaplay har de siste årene satset tungt på blant annet dyre sportsrettigheter. Mye skisport og Premier League går nå på strømmeplattformen.

Franske Canal+ og tsjekkiske PPF Group kontrollerer henholdsvis 29,33 og 29,29 prosent av aksjene i Viaplay og er nå de to største eierne i det nordiske selskapet. Viaplay har base i Sverige.